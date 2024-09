Il rapper Puff Daddy è stato messo in stato di arresto a seguito di accuse di violenza sessuale. Ben nove donne lo hanno coinvolto nelle loro denunce, dichiarando che le drogava allo scopo di dominarle.

Conosciuto come Puff Daddy e Sean "Diddy" Combs, il famoso rapper degli Stati Uniti è stato posto in custodia dalle forze dell'ordine a Manhattan, a seguito di numerose segnalazioni di abusi sessuali a suo carico. La notizia è stata confermata dal sistema giudiziario di New York. "Su base di una d...

Conosciuto come Puff Daddy e Sean “Diddy” Combs, il famoso rapper degli Stati Uniti è stato posto in custodia dalle forze dell’ordine a Manhattan, a seguito di numerose segnalazioni di abusi sessuali a suo carico. La notizia è stata confermata dal sistema giudiziario di New York. “Su base di una denuncia formalizzata nel distretto sud di New York, Sean Combs è stato arrestato dalle autorità federali”, ha dichiarato il procuratore Damian Williams, aggiungendo che ulteriori particolari riguardanti le accuse sarebbero stati resi pubblici nella mattinata. Nove donne hanno accusato Puff Daddy di stupefarle al fine di abusare di loro.