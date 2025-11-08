Il raro diamante blu Mellon Blue in vendita all'asta a Ginevra: scopri il tesoro!

Il diamante blu Mellon Blue, un gioiello eccezionale, sarà messo all'asta a Ginevra con un valore stimato compreso tra 20 e 30 milioni di dollari. Questo straordinario diamante blu rappresenta un'opportunità unica per collezionisti e appassionati di gemme rare. Non perdere l'occasione di assistere a questo evento esclusivo che promette di attirare l'attenzione di investitori da tutto il mondo.

Il mondo dei gioielli è in fermento per l’imminente asta di un diamante blu senza pari, conosciuto come Mellon Blue. Questo straordinario esemplare sarà presentato da Christie’s l’11 novembre a Ginevra, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati di gemme di tutto il mondo. Con un valore stimato che oscilla tra 20 e 30 milioni di dollari, il suo arrivo sul mercato promette di essere uno degli eventi più attesi dell’anno.

Caratteristiche del diamante Mellon Blue

Questo diamante, di forma pera e dal peso di 9,51 carati, è classificato come Fancy Vivid Blue e Internally Flawless. Tali classificazioni rappresentano il massimo della qualità e della saturazione per i diamanti blu, rendendolo un pezzo rarissimo e di grande valore. La sua tonalità pura e la perfezione interna fanno di questo gioiello un oggetto di desiderio per i più esigenti collezionisti.

Storia e provenienza

Il diamante Mellon Blue ha una storia affascinante. È stato di proprietà di Rachel “Bunny” Lambert Mellon, una delle icone di stile più celebri d’America. La Mellon, nota per il suo gusto raffinato e il suo contributo alla moda, ha custodito questo gioiello nella sua collezione per decenni, conferendogli un’aura di prestigio e mistero. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2014, quando ha battuto record per il prezzo di un diamante colorato all’asta.

Un evento da non perdere

Prima dell’asta di Ginevra, il Mellon Blue è stato esposto a Hong Kong, dove ha suscitato grande interesse tra i visitatori e gli esperti del settore. Quest’anteprima ha offerto a molti la possibilità di ammirare la bellezza e l’unicità di questo diamante incredibile. L’asta di Ginevra rappresenta quindi non solo un’opportunità di acquisto, ma anche un evento di grande richiamo per l’intero mondo della gioielleria.

Impatto sul mercato dei diamanti

Il diamante blu Mellon Blue non è solo un gioiello; è un simbolo di status e un investimento significativo. La sua presenza sul mercato potrebbe influenzare le quotazioni dei diamanti colorati, che negli ultimi anni hanno visto un crescente interesse. Gli esperti prevedono che un’asta così prestigiosa potrebbe stabilire nuovi standard nel settore, attirando l’attenzione di investitori e appassionati di tutto il mondo.

Il diamante blu Mellon Blue è destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama delle aste di gioielli. Con la sua storia affascinante, la qualità eccezionale e il valore stimato, non c’è dubbio che l’asta di Christie’s a Ginevra sarà seguita con grande attenzione. Per gli appassionati di gemme rare e di alta gioielleria, questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire un pezzo della storia della gioielleria.