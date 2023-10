Il leader socialista Pedro Sanchez dovrà cercare di formare un nuovo governo per il Paese. Così ha deciso il re, Felipe VI.

Pedro Sánchez, leader socialista, è stato designato dal Re Felipe VI per costituire un nuovo governo in Spagna, come riferito dalla presidente del Congresso Francina Armengol, dopo un incontro con il monarca.

Presidente del Congresso: Francina Armengol

Francina Armengol è stata chiamata al Palazzo della Zarzuela, dove il capo di Stato spagnolo le ha comunicato che Pedro Sánchez è stato incaricato di formare il nuovo governo di Spagna dopo le elezioni del 23 luglio. Armengol non ha ancora stabilito una data per il dibattito sull’investitura, preferendo attendere finché le trattative saranno sufficientemente avanzate per garantire il successo dell’investitura del nuovo governo.

Iniziano i colloqui con i gruppi parlamentari

Pedro Sanchez, il leader del PSOE, ha annunciato che inizierà colloqui con vari gruppi parlamentari mercoledì, escludendo Vox. Prima di incontrare il Re, ha programmato discussioni con il secondo vicepresidente del PSOE e la leader di Sumar, Yolanda Díaz.

Sanchez ha dichiarato l’intento di non cercare solo una maggioranza per l’investitura, ma anche una maggioranza legislativa per garantire la stabilità del Paese nei prossimi quattro anni.