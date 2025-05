Un simbolo di speranza sulla facciata di Palazzo Chigi

Mercoledì sera, il simbolo del referendum sulla cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi, in un evento che ha visto la partecipazione attiva del comitato promotore. Questo flash mob, tenutosi in piazza Colonna, ha avuto l’obiettivo di rompere il silenzio mediatico che circonda il voto previsto per l’8 e 9 giugno.

La presenza di figure chiave come Riccardo Magi, presidente di +Europa, e Deepika Salhan, ha dato un forte impulso all’iniziativa, sottolineando l’importanza di una maggiore informazione e partecipazione.

Le parole di chi sostiene il cambiamento

Durante l’evento, Riccardo Magi ha espresso la sua frustrazione per il silenzio del governo riguardo al referendum. “Visto che Giorgia Meloni anche oggi al premier time ha rifiutato di dire qualcosa sull’appuntamento referendario e che continua l’oscuramento mediatico sul voto dell’8-9 giugno, siamo riusciti a far dire a Palazzo Chigi qualcosa sul referendum”, ha dichiarato Magi. Le sue parole evidenziano la necessità di una discussione aperta e trasparente su temi cruciali per la democrazia italiana.

Una battaglia per la democrazia e i diritti

Il comitato promotore, composto da diverse figure politiche e sociali, ha ribadito l’importanza di questo referendum non solo come un’opportunità per riformare la cittadinanza, ma anche come un passo fondamentale per il rafforzamento della democrazia in Italia. “Continueremo questa battaglia perché crediamo che sia una lotta di democrazia, di stato di diritto e di riforme che sono essenziali e urgenti per il nostro Paese”, ha aggiunto Magi. Questo richiamo all’azione è un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente al dibattito e a far sentire la propria voce.