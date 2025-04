Un momento solenne e controverso

La commemorazione di Papa Francesco in Parlamento ha rappresentato un momento solenne, ma al contempo ha messo in evidenza le profonde fratture all’interno della politica italiana. Durante l’assemblea, i parlamentari si sono riuniti per rendere omaggio a un pontefice che ha segnato un’epoca, ma le parole pronunciate hanno suscitato reazioni contrastanti.

Matteo Renzi ha citato Fabrizio De André, evocando sentimenti di dolore e amore, mentre altri hanno colto l’occasione per esprimere critiche nei confronti delle politiche attuali.

Le parole di Elly Schlein e le reazioni

Il discorso di Elly Schlein ha suscitato particolare attenzione, con la leader del Partito Democratico che ha sottolineato l’ipocrisia di chi, a suo avviso, non ha mai ascoltato gli appelli di Francesco. La sua affermazione che il Papa “non merita l’ipocrisia” ha fatto eco tra i banchi dell’opposizione, ma ha anche sollevato malumori tra i membri del governo. Giorgia Meloni, visibilmente colpita, ha reagito con un gesto di disapprovazione, evidenziando le tensioni che caratterizzano il dibattito politico attuale.

Un pontefice oltre le divisioni

Nonostante le polemiche, molti parlamentari hanno voluto sottolineare l’universalità del messaggio di Papa Francesco. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito il Papa “pastore tra la gente”, evidenziando il “vuoto profondo” che lascia. Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha elogiato l’impegno di Bergoglio per la giustizia e la pace, sottolineando come il Papa sia riuscito a toccare il cuore di molte persone, al di là delle appartenenze politiche. Questo richiamo all’unità ha trovato risonanza tra i presenti, che hanno applaudito in segno di rispetto.

Le distanze tra i gruppi parlamentari

Le reazioni alla commemorazione hanno messo in luce le distanze tra i vari gruppi parlamentari. Mentre alcuni hanno applaudito le parole di Galeazzo Bignami e Simonetta Matone, altri, come i membri del Partito Democratico, hanno scelto di non applaudire Maurizio Gasparri, il quale ha criticato le ipocrisie di chi cita il Papa senza seguire il suo esempio. Questo clima di tensione ha reso evidente come la figura di Francesco continui a essere un punto di riferimento, ma anche un terreno di scontro politico.

Il messaggio di speranza di Giorgia Meloni

Il discorso finale di Giorgia Meloni ha cercato di riportare l’attenzione sui valori di unità e responsabilità che Papa Francesco ha sempre promosso. La premier ha ricordato i momenti condivisi con il Papa, sottolineando l’importanza della politica come strumento per il bene comune. Meloni ha concluso il suo intervento con un appello a vivere secondo gli insegnamenti di Bergoglio, evidenziando la necessità di un approccio umile e responsabile nella gestione delle sfide attuali.