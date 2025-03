Rinnovo del patto tra Comune di Torino e Askatasuna

Il Comune di Torino conferma il patto con il centro sociale per altri cinque anni.

Un accordo controverso ma necessario

Il Comune di Torino, sotto la guida del sindaco Dem Stefano Lo Russo, ha deciso di proseguire la collaborazione con il centro sociale Askatasuna, rinnovando un patto che ha suscitato non poche polemiche. Questo accordo, siglato a marzo 2024, prevede la gestione e la cura dello stabile da parte di un comitato di cittadini, guidato dallo psichiatra Ugo Zammurru. La decisione di rinnovare il patto per altri cinque anni ha sollevato interrogativi e discussioni tra i cittadini e le forze politiche locali.

Le reazioni della comunità

La notizia del rinnovo ha diviso l’opinione pubblica. Da un lato, i sostenitori dell’accordo evidenziano l’importanza di avere uno spazio di aggregazione e supporto per i giovani e le persone in difficoltà. Dall’altro, i critici mettono in discussione la gestione del centro e la sua capacità di rispondere alle esigenze della comunità. Le polemiche si sono intensificate, con alcuni gruppi che chiedono una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse e delle attività del centro sociale.

Il ruolo di Ugo Zammurru

Ugo Zammurru, psichiatra e referente del comitato, ha dichiarato che l’obiettivo principale è quello di creare un ambiente sicuro e inclusivo per tutti. Secondo Zammurru, il centro sociale non è solo un luogo di ritrovo, ma un punto di riferimento per la salute mentale e il benessere della comunità. Tuttavia, la sua figura è stata oggetto di critiche, con alcuni che lo accusano di avere un approccio troppo permissivo nei confronti di comportamenti problematici all’interno dello spazio.

Le prospettive future

Con il rinnovo del patto, il Comune di Torino si impegna a monitorare l’andamento delle attività del centro sociale e a garantire che le esigenze della comunità siano sempre al centro delle decisioni. Sarà fondamentale per l’amministrazione comunale trovare un equilibrio tra il supporto a iniziative sociali e la necessità di mantenere l’ordine pubblico. Le prossime mosse del Comune e del comitato di cittadini saranno cruciali per il futuro di questo accordo e per la coesione sociale nella città.