Il ruolo dell'India nei Brics e il vuoto di risposta alla campagna militare contro l'Iran

Uno sguardo concentrato sul perché l'assenza di una presa di posizione collettiva dei Brics rivela divisioni strategiche, interessi nazionali divergenti e la crescente influenza diplomatica dell'India

I fatti sono questi: un attacco congiunto attribuito agli Stati Uniti e a Israele colpisce l’Iran, sollevando tensioni all’interno del blocco dei BRICS. Secondo fonti ufficiali, la reazione dei membri varia dalla condanna alla mediazione. La notizia è arrivata alle capitali dei paesi fondatori, dove la prudenza dell’India evidenzia divergenze sulle priorità strategiche del gruppo.

Questo articolo ricostruisce le risposte dei singoli Stati, analizza le ragioni della cautela indiana e valuta l’impatto sulla coesione del blocco, nato come alleanza economica e ora sempre più coinvolto in temi di sicurezza.

Le risposte dei membri: dalle denunce alla mediazione

I fatti sono questi: alcuni membri dei BRICS hanno condannato gli attacchi contro l’Iran, criticandoli come una violazione della sovranità. Secondo fonti ufficiali, il Governo russo, tramite il Ministero degli Esteri, ha definito le operazioni «atti di aggressione» e avverte del rischio di proliferazione nucleare nella regione. La notizia è arrivata alle redazioni dopo i raid attribuiti ai due Paesi coinvolti.

Secondo fonti ufficiali, la Cina ha ribadito la propria opposizione ai raid militari e ha sollecitato il ricorso alla diplomazia. Confermano da Pechino colloqui con interlocutori israeliani su questioni di sicurezza regionale. Il portavoce ha sottolineato la preferenza per la mediazione piuttosto che per l’intervento armato.

Il caso della Sudafrica

I fatti sono questi: il presidente Cyril Ramaphosa chiede un cessate il fuoco e offre la mediazione. La richiesta proviene da Pretoria e mira a evitare l’espansione del conflitto oltre il Medio Oriente. Il capo dello Stato motiva l’iniziativa con preoccupazioni sui diritti internazionali e sulla stabilità regionale. Parallelamente, il comportamento degli altri fondatori del gruppo appare divergente.

Il portavoce ha sottolineato la preferenza per la mediazione piuttosto che per l’intervento armato. Secondo fonti ufficiali, il partito del presidente aveva già condannato l’azione, definendola un uso di forza basato su presupposti.

L’India: equilibrio strategico e silenzio ufficiale

Contrariamente ad altri fondatori, India non emette una condanna esplicita degli attacchi. Il Ministero degli Esteri invita a un presto cessate il fuoco e sollecita il dialogo. Il comunicato sottolinea il rischio per la stabilità regionale e per la sicurezza dei cittadini indiani nel Golfo. Il tono cauto assume rilievo dato che l’India guida il BRICS in questo periodo.

Resta atteso un pronunciamento congiunto dei membri del gruppo sui successivi passi diplomatici.

I fatti sono questi: il governo di New Delhi rafforza la cooperazione con Stati Uniti e Israele dopo la visita di Narendra Modi in Israele il 25 e 26 febbraio 2026. La decisione arriva mentre resta atteso un pronunciamento congiunto dei membri del gruppo sui successivi passi diplomatici. L’obiettivo dichiarato è bilanciare interessi economici e sicurezza nazionale.

La scelta di New Delhi si inserisce in un contesto di relazioni più strette con Stati Uniti e Israele. La visita di Narendra Modi in Israele il 25 e 26 febbraio 2026 ha portato alla definizione di una «Partnership strategica speciale» e ad accordi su difesa e intelligenza artificiale. Secondo fonti ufficiali, tali intese hanno accelerato il riallineamento politico.

Perché New Delhi adotta questa linea?

L’India pratica da tempo un autonomia strategica che mira a mantenere rapporti commerciali e politici con attori diversi. La recente disputa commerciale con l’amministrazione Trump — citata nelle analisi — e le misure tariffarie di hanno mostrato l’impatto economico sulle scelte diplomatiche. Gli esperti osservano che Delhi cerca di bilanciare interessi economici e cooperazione strategica evitando posizioni pubbliche che possano compromettere relazioni bilaterali.

Implicazioni per l’unità dei BRICS e prospettive future

I fatti sono questi: il blocco nato nel 2009 ha ampliato il mandato includendo temi di sicurezza e ha esteso i membri dal 2026 con nuovi ingressi. La diversificazione dei partecipanti aumenta la complessità decisionale. Ciascun paese porta interessi e alleanze esterne che rendono difficile trovare una posizione comune.

Secondo fonti ufficiali, la divergenza sulle reazioni agli attacchi sull’Iran è sintomatica. Pechino e Mosca privilegiano la condanna e la mediazione. New Delhi adotta cautela per tutelare legami strategici e commerciali con Washington e Tel Aviv. L’assenza di un fronte unitario rischia di indebolire la capacità del blocco di formulare risposte collettive in materia di sicurezza.

Misure necessarie per mantenere la coesione dei BRICS

Per conservare coesione serve una piattaforma di consultazione più strutturata. Occorre armonizzare procedure decisionali e creare meccanismi di mediazione interna. Secondo fonti diplomatiche, aperture su cooperazione economica concreta e progetti infrastrutturali comuni potrebbero favorire convergenze. Lo sviluppo di strumenti istituzionali resta una variabile decisiva per la tenuta del gruppo.

I fatti sono questi: il gruppo BRICS deve migliorare i meccanismi di consultazione per restare credibile come piattaforma del Global South. Oggi la sfida è conciliare priorità economiche e crescenti esigenze di sicurezza senza costringere i membri a scegliere fra alleanze esterne. Lo sviluppo di strumenti istituzionali resta una variabile decisiva per la tenuta del gruppo.

I fatti

Secondo fonti ufficiali, il blocco presenta priorità nazionali divergenti. Alcuni paesi privilegiano l’interesse economico. Altri pongono maggiore attenzione alla sicurezza. La leadership indiana mantiene un approccio moderato. Tale approccio mira a bilanciare rapporti strategici e interessi commerciali.

Le conseguenze

La mancanza di una politica estera coordinata rischia di indebolire la capacità del blocco di parlare con una voce comune in fasi di crisi. Ciò può ridurre l’efficacia diplomatica e aumentare la pressione sulle decisioni multilaterali. Fonti diplomatiche confermano che la creazione di procedure consultive condivise è considerata prioritaria.

Resta aperta la prova della tenuta: lo sviluppo di strumenti istituzionali e la loro adozione concreta definiranno il perimetro dell’azione comune nei prossimi sviluppi.