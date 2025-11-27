Il russo diventa obbligatorio nelle scuole nordcoreane

Recentemente, le autorità nordcoreane hanno deciso di rendere obbligatoria l’insegnamento della lingua russa nelle scuole, a partire dalla quarta elementare. Questa mossa evidenzia un forte rinforzo delle relazioni tra la Corea del Nord e la Russia, specialmente in un contesto di crescente isolamento da parte delle potenze occidentali.

Il contesto dell’introduzione del russo

Alexander Kozlov, il ministro russo per le Risorse Naturali e l’Ambiente, ha confermato questa iniziativa, sottolineando che il russo è già considerato una delle lingue straniere più popolari nel paese. Attualmente, circa 600 studenti nordcoreani stanno studiando il russo, il che indica un notevole interesse verso questa lingua.

L’educazione linguistica in Corea del Nord

Kozlov ha anche rivelato che, nell’anno accademico precedente, 96 cittadini nordcoreani si sono iscritti a università russe, confermando l’interesse per l’istruzione russa. Tuttavia, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte delle autorità nordcoreane riguardo all’inizio effettivo delle lezioni obbligatorie di russo.

Le iniziative dell’ambasciata russa

La Ambasciata russa a Pyongyang ha recentemente annunciato il suo impegno nell’espansione dell’insegnamento della lingua russa. Negli ultimi tempi, due istruttori del Pushkin Institute sono stati inviati in Corea del Nord per condurre corsi di lingua e cultura russa, coinvolgendo circa 250 studenti.

Interazione culturale tra le nazioni

Non solo il russo è in crescita nelle scuole nordcoreane, ma anche il corso di lingua coreana sta guadagnando popolarità in Russia, dove oltre 3.000 studenti apprendono la lingua. Inoltre, circa 300 studenti universitari russi sono attualmente impegnati nello studio del coreano, segno di una crescente interazione culturale tra i due paesi.

Le relazioni geopolitiche in evoluzione

Le relazioni tra la Corea del Nord e la Russia si stanno intensificando soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. I leader delle due nazioni, il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un, hanno firmato un accordo di difesa reciproca, evidenziando l’importanza strategica della cooperazione tra i due stati.

In un contesto di sanzioni e isolamento, Pyongyang ha offerto anche supporto militare a Mosca, inviando un numero significativo di soldati per assistere l’esercito russo nelle operazioni in Ucraina. Questa alleanza suggerisce un allineamento sempre più stretto tra i due paesi, con implicazioni significative per la geopolitica della regione.

In conclusione, l’introduzione del russo come lingua obbligatoria nelle scuole nordcoreane rappresenta non solo un passo significativo nella politica educativa di Pyongyang, ma anche un riflesso della crescente cooperazione tra la Corea del Nord e la Russia in un periodo di tensioni internazionali. Questo sviluppo potrebbe influenzare non solo le dinamiche interne ai due paesi, ma anche le interazioni con il resto del mondo.