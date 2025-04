Il sindaco di Milano si oppone al summit delle destre

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua ferma opposizione alla manifestazione ‘Remigration Summit’, prevista per il 17 maggio. In una lettera indirizzata alla rete ‘Nessuna persona è illegale’, Sala ha confermato la sua intenzione di richiedere un incontro con il Prefetto e il Questore per discutere la possibilità di bloccare l’evento, che riunisce esponenti delle destre estreme europee.

Una lettera di protesta e un richiamo ai valori di Milano

La lettera, datata 3 aprile, è stata scritta in risposta a un appello della rete ‘Nessuna persona è illegale’, che ha sollecitato il sindaco a prendere posizione contro il summit. Sala ha sottolineato che Milano, città medaglia d’oro della Resistenza e simbolo di accoglienza, non merita di ospitare un evento che, a suo avviso, rappresenta uno sfregio ai valori di convivenza civile. “Temi complessi come quello delle migrazioni non possono essere affrontati con toni che alimentano l’odio e la disumanità”, ha dichiarato il sindaco.

Le reazioni politiche alla posizione di Sala

La reazione alla lettera di Sala non si è fatta attendere. I rappresentanti di Fratelli d’Italia, Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, hanno criticato il sindaco, accusandolo di voler limitare la libertà di espressione. “Si arroga il diritto di stabilire chi può manifestare e chi no”, hanno affermato, sottolineando che questa posizione va contro i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.

Il contesto del Remigration Summit

Il Remigration Summit è un evento che ha suscitato preoccupazioni in diverse città europee, poiché riunisce gruppi e individui noti per le loro posizioni estremiste e anti-immigrazione. La manifestazione è vista come un tentativo di normalizzare discorsi di odio e divisione, elementi che molti cittadini e attivisti considerano inaccettabili in una società democratica. La posizione di Sala si inserisce in un dibattito più ampio sulla libertà di espressione e sui limiti che essa può avere quando si tratta di incitare all’odio.