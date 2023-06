Il sindaco di Milazzo: bisogna avvicinare la gente al cinema

Milano, 6 giu. (askanews) – “E’ un momento importante in cui bisogna avvicinare la gente al cinema italiano, farlo conoscere al meglio. Noi ci proponiamo non soltanto per questo ma anche per far conoscere la nostra città. È un connubio che si ripete per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo e che ha già dato notevoli risultati l’anno scorso. Quest’anno ci riproviamo, ci sono ulteriori momenti importanti all’interno della manifestazione per cui ben venga il festival del cinema italiano”. Lo ha detto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, a proposito del festival del cinema italiano che si terrà nella città siciliana dal 7 al 10 giugno.

“Abbiamo degli incontri serali, dei momenti di convivialità, quelli che avvicinano la gente agli artisti, che poi è quello che gli artisti cercano e che la gente cerca, è il momento in cui ci si conosce. E poi abbiamo tutta una fase di proiezioni cinematografiche all’interno di quello che è stato il cinema storico della nostra città oggi trasformato in teatro, quindi un ritorno all’antico anche per fare riscoprire momenti importanti della nostra città, con proiezioni che iniziano già dalla prima mattina. Questo è un altro fattore importante per investire la città a 360 gradi sin dalle prime luci dell’alba”.