Il sindaco di Napoli ha disposto lo sgombero immediato delle Vele di Scampia.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha firmato due ordinanze di evacuazione immediata parziale per la Vela Gialla e la Vela Rossa di Scampia, i due edifici prossimi alla demolizione. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza e prevenire eventuali rischi per l'integrità dei cittadini. Gli edifici in questione fanno parte del patrimonio del Comune di Napoli.