Il contesto del corteo antifascista

Il 17 maggio, La Spezia sarà teatro di un importante corteo intitolato “La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza”. Questa manifestazione, organizzata da una coalizione di partiti e associazioni civiche, si svolgerà in concomitanza con un evento di Casapound, un gruppo di estrema destra.

La scelta di partecipare a questo corteo da parte del sindaco Pierluigi Peracchini, sostenuto da una maggioranza di centrodestra, segna un momento significativo per la città, che vanta una storia di resistenza e lotta per i diritti civili.

La posizione del sindaco Peracchini

In una nota ufficiale, Peracchini ha sottolineato l’importanza di ribadire i valori della Costituzione, definita “figlia primogenita del 25 aprile”. La sua dichiarazione evidenzia il ruolo cruciale delle istituzioni democratiche nel mantenere viva la memoria storica della città, decorata con medaglie al valore militare per il suo contributo alla guerra di Liberazione. Fino ad ora, il sindaco non si era espresso pubblicamente riguardo al presidio di Casapound, ma la sua recente decisione di partecipare al corteo antifascista ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e i gruppi politici.

Le reazioni e le accuse

Il corteo antifascista ha ricevuto il supporto di diverse forze politiche, tra cui il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle, che avevano criticato Peracchini per la sua apparente ambiguità. Le accuse di non prendere posizione in un momento così delicato hanno spinto il sindaco a chiarire il suo punto di vista. “L’articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero a tutti”, ha dichiarato, evidenziando la sua intenzione di non cadere nel paradosso della tolleranza di Karl Popper. La sua affermazione riflette un tentativo di mantenere un equilibrio tra il rispetto per la libertà di espressione e la necessità di difendere i valori democratici.