Il topless dà più fastidio alle donne che agli uomini, lo studio “a sorpresa”

La capacità del gentil sesso si avere un approccio più "morale" e di esprimere un giudizio su di esso: il topless dà più fastidio alle donne che agli uomini

I risultati che “non ti aspetti” di uno studio Usa dicono che il topless dà più fastidio alle donne che agli uomini, lo ha condotto una università americana attraverso l’esibizione di oltre 300 immagini a tema di donne in topless in diversi scenari e luoghi.

Ebbene, ai soggetti partecipanti è stato chiesto di valutare quelle immagini in base al parametro del “livello di adeguatezza”, da uno a 11. E i risultati? A definirle inadeguate sono state più donne che uomini, anche a considerare che il toplpess è per antonomasia una scelta femminile dato che chiama in causa lo scoprimento di una parte del corpo che gli uomini non hanno.

Il topless, le donne, gli uomini e il fastidio

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Sexuality and Culture ed ha mostrato che gli uomini erano “in media due punti più favorevoli a vedere il seno nudo rispetto alle loro controparti femminili”. E il professor Colin Harbke, della Western Illinois University, non si è detto sorpreso del fatto che gli uomini fossero più inclini a vedere il seno nella loro vita quotidiana.

Risultato “scontato” ma non troppo

Tuttavia, l’esperto non si aspettava che “il sesso dell’intervistato fosse il fattore decisivo per decidere se avrebbero trovato o meno una foto appropriata”.

Ha detto lo studioso al Times: “C’è una specie di schema paradossale, in cui i dati suggeriscono che le donne controllano il comportamento di altre donne e lo fanno attribuendo una nozione di moralità”. E ancora: “Mostra quanto sia complicato il nostro comportamento, quando in realtà stiamo solo parlando di qualcosa di semplice come se qualcuno indossa o meno un top”.