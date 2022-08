I colossi Social hanno rimosso il video dello stupro avvenuto a Piacenza. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, lo aveva condiviso.

Il video polemica relativo allo stupro avvenuto a Piacenza ai danni di una 55enne Ucraina è stato rimosso da Instagram, Twitter e Facebook. A diffondere il girato era stata la leader di Fratelli d’Italia (FdI) Giorgia Meloni, finita sotto le bombe mediatiche della sinistra e dei comuni utenti indignati.

Il video dello stupro condiviso dalla Meloni è stato rimosso da Facebook, Twitter e Instagram

Era palese che prima o dopo quel video finisse nel “cestino” dei Social Network del gruppo Meta (Facebook e Instagram). La società statunitense è molto severa in merito alla diffusione di materiale sensibile e infatti il video è stato rimosso per “sfruttamento sessuale di adulti“. Un po’ meno severo è invece Twitter ma, nonostante ciò, ha deciso di rimuovere il video postato dalla Meloni in quanto violava le norme della piattaforma Social.

Chi ha girato il video e perchè

Il video dello stupro, prima di Giorgia Meloni, era stato condiviso da uno dei principali quotidiani italiani (come ha affermato anche la leader di FdI). Lo scopo era informativo. Le scene della violenza sessuale erano state girate per essere consegnate alle forze dell’ordine per accelerare le indagini e l’identificazione dello stupratore. Successivamente le persone presenti nel video sono state pixelate e dunque il girato era diventato “pubblicabile”.

Molti utenti non hanno però gradito quelle immagini e quelle urla di dolore ed hanno segnalato in massa il video che è stato rimosso quasi subito.