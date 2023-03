Il vulcano Merapi erutta ancora: paura a Giava

Paura anche a Giava e in tutta l’Indonesia, dove il vulcano Merapi erutta ancora, il gigante dell’Anello di Fuoco del Pacifico si è risvegliato per l’ennesima volta, arrivando a sprigionare nubi gigantesche di cenere calda assieme ad una miscela di rocce, lava e gas. Quei prodotti piroclastici hanno già percorso, da quanto si apprende, fino a 7 chilometri lungo le sue pendici.

Il vulcano Merapi erutta ancora

I media dell’area spiegano che una densissima colonna di fumo si è alzata fino a un’altezza di 100 metri. E in queste ore lo stesso portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri Abdul Muhari ha dato menzione degli affetti sulle popolazioni locali. Diversi villaggi sono stati ricoperti dalla cenere ma per fortuna al momento non si registrano vittime. Le autorità locali spiegano che il Merapi ha generato nubi calde che si sono estese fino a sette chilometri e che la violenta eruzione è avvenuta intorno alle 12:00 di sabato (ora locale) nella regione di Yogyakarta. Qui sotto le impressionanti immagini dell’eruzione.

Residenti evacuati per sette km dalla lava

Il flusso di lava è costantemente monitorato, con i residenti delle comunità a cui è stata preclusa ogni attività entro un raggio di sette chilometri dal cratere. Il Merapi è alto 2.963 metri ed è uno dei vulcani più attivi in Indonesia. L’ultima eruzione è del 2010, quando causò la morte di oltre 350 persone.