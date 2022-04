Ilary Blasi: alimentazione e dieta per stare in forma

Ilary Blasi è sempre stata attenta alla sua forma fisica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come fa a restare in forma.

Ilary Blasi segue una dieta sana, che le permette di perdere peso e restare in forma senza rinunciare ai carboidrati che sono invece banditi da moltissime altre diete. Scopriamo insieme come funziona questa dieta e come seguirla per restare in forma.

Ilary Blasi dieta

Monitorare l’andamento del proprio peso è fondamentale poiché il sovrappeso e l’obesità sono alla base di moltissimi problemi di salute che potremmo evitare di avere se solo fossimo più attenti a quello che mangiamo. Ilary Blasi è l’esempio perfetto di come una sana e corretta alimentazione, associata ad un esercizio fisico regolare possano fare realmente la differenza, facendoci perdere peso e restare in forma, ma anche facendoci sentire bene con noi stessi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso e restare in forma seguendo lo stesso stile alimentare di Ilary Blasi, preservando, al contempo, la salute del nostro organismo.

Ilary Blasi dieta: schema

Ilary Blasi segue la Dieta Sorrentino, che prende il nome dal dottor Nicola Sorrentino. Questa dieta è, per alcuni versi, simile alla Dieta Mediterranea, soprattutto per quanto riguarda il presupposto su cui poggia: i carboidrati non fanno male e non fanno ingrassare!

Da sempre molto attenta alla sua forma fisica, Ilary Blasi, pur seguendo una dieta, ha dichiarato di aver sempre fatto attenzione a ciò che mangia, poiché ciò che conta non è solo l’aspetto fisico, ma anche la salute dell’organismo. La nota conduttrice, in ogni caso, non segue uno schema specifico per questa dieta, ma si limita a mangiare di tutto, purché sia fresco e genuino e a non assumere gli zuccheri o il cibo lavorato. Poiché non si può rinunciare sempre a tutto, Ilary Blasi ha ammesso di concedersi degli sfizi una sola volta alla settimana.

Al pari della sana e corretta alimentazione, vi è l’esercizio fisico. Ilary Blasi pratica attività fisica per tre volte alla settimana, si dedica allo yoga, al pilates, al crossfit e corre sul tapis roulant per almeno 40 minuti.

Ilary Blasi dieta integratore

Uno stile di vita sano è fondamentale per perdere peso e restare in forma. Ciononostante, può succedere che alcune persone abbiamo maggiori difficoltà, rispetto ad altre, a perdere peso e queste persone dovrebbero supportare ulteriormente lo stile di vita attraverso l’assunzione di un integratore alimentare, che sia in grado di risvegliare il metabolismo e facilitare, in questo modo, la perdita di peso.

Piperina & Curcuma Slim è il primo integratore alimentare, a base di curcuma e pepe nero, in grado di attivare il metabolismo per favorire una perdita di peso graduale, ma effettiva, visibile già dai primi giorni, senza tuttavia compromettere il benessere psicofisico della persona che lo assume.

Inoltre è notificato dal ministero della salute come sicuro ed efficace

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

La dieta, il digiuno, l’allenamento fisico non sempre portano ai risultati che si sperano. Un integratore alimentare, invece, può fare la differenza perché il problema alla base del peso che aumenta è proprio un metabolismo lento.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è necessario compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Piperina & Curcuma Slim è in promozione a 49,99 € anziché 196,00 per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.