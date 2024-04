Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina del tutto inaspettata a Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha preso il timone dell’Isola dei Famosi al suo posto e gli ascolti non sono poi così entusiasmanti.

Ilary Blasi: frecciatina inaspettata a Vladimir Luxuria

Quando Ilary Blasi ha saputo che Vladimir Luxuria le aveva scippato il timone dell’Isola dei Famosi ha reagito bene. Adesso, a distanza di qualche settimana dal debutto del reality honduregno, le ha lanciato una frecciatina del tutto inaspettata.

Cosa ha detto Ilary Blasi su Vladimir Luxuria?

A riportare la frecciatina di Ilary Blasi su Vladimir Luxuria è stata Deianira Marzano. L’esperta ha ricevuto via social la segnalazione di una fan. Si legge:

“Eravamo all’autogrill e c’era Ilary Blasi che faceva colazione. A parte che lei è stupenda dal vivo e poi simpaticissima, una signora le ha detto che lei manca all’Isola, con i suoi outfit perché era bello anche attendere che avrebbe indossato e lei ha fatto una battuta: ‘Vabbè, in compenso avete Vladimir che veste sul Postalmarket‘. Sono svenuta, è simpaticissima”.

Ilary Blasi: frecciatina ironica o pungente?

La frecciatina che Ilary Blasi ha riservato a Vladimir Luxuria, considerando l’amicizia che c’è tra loro, deve essere letta in senso ironico. Molto probabilmente, se non certamente, la conduttrice non aveva alcuna intenzione di ferire la neo collega.