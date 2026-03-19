Ilary Blasi incinta: il dettaglio emerso al GF VIP

Ilary Blasi è alla conduzione della nuova edizione del GF VIP che è iniziato immediatamente con il botto grazie a pesanti botta e risposta tra i concorrenti ed ai consueti eventi che monopolizzano la casa più spiata di Italia e che permettono al format di essere uno dei più longevi ed apprezzati sia dal pubblico televisivo che da quello dei social network.

Prima puntata del GF VIP in salsa familiare

Ilary Blasi ha inziato la stagione 2026 del GF VIP con la prima puntata e uno degli aspetti che ha maggiormente colpito il pubblico è stata la presenza in prima fila dei familiari della conduttrice romana.

Difatti tre poltrone sono state riservate rispettivamente per la nonna, la sorella Melory e per la figlia Chanel, quest’ultima reduce dalle fatiche televisive di Pechino Express che è attualmente in onda su una nota Pay TV nazionale.

Il pensiero alla nonna è stato dolce ma pungente: “Ti ho messo in prima fila così mi vedi bene e mi puoi criticare bene“. Ciò testimonia la complicità tra le due ed il desiderio di Ilary di migliorarsi sempre.

Ilary Blasi e l’accenno di pancia, forse è in dolce attesa

Oltre a questi momenti familiari espressi in diretta tv un aspetto ha colpito i telespettatori ed in particolare quelli che seguivano l’evento su X.

Un’utente ha condiviso un fermo immagine di Ilary dove si denuncia una diversa rotondità del ventre, il post, come riportato da Caffeinamagazine.it recitava una domanda su Ilary Blasi incinta.

In effetti è un dubbio che è stato notato, lei però non si è espressa in merito. Sarebbe un qualcosa di naturale considerando il rapporto sempre più profondo tra lei e Bastian Muller.

Che il loro amore possa coronarsi con l’arrivo di un bambino o di una bambina, al momento sono solo rumors, l’ultima parola spetta a loro, nel frattempo i fan continuano a restare nel dubbio in attesa di una nuova puntata ricca di colpi di scena.