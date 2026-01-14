Ilary Blasi è una delle showgirl più chiaccherate del nostro paese ed ogni volta che appare sui giornali è in grado di essere un notizia da prime pagine, anche attualmente non essendo impegnata in alcuna attività televisiva riesce a far parlare di sé grazie alle immagini che posta sui social network.

Ilary Blasi ed il ritorno al GF VIP

E’ notizia di qualche settimana fa il ritorno di Ilary Blasi al timone del GF VIP dopo il siluramento di Alfonso Signorini al momento impegnato nel caso che lo ha visto coinvolto e che è stato al centro del gossip per tutta la fine del 2025.

Per la conduttrice e showgirl non è un debutto dato che aveva già commentato il programma prima dell’avvento di Signorini con ottimi risultati in termini di qualità di intrattenimento offerto e di share dato che il GF VIP è ancora molto seguito.

La nuova edizione inizierà il prossimo marzo e sarà lei la conduttrice che si interfaccerà con i concorrenti in collegamento dalla famosa Casa.

Look invernale super-fashion con cappellino costoso

Ilary nel frattempo non perde occasione di aggiornare i propri follower via Instagram ed ha postato di recente, come riportato da Fanpage.it un suo selfie di una gita ai musei capitolini.

Colpisce immediatamente il suo outfit, casual ma allo stesso tempo molto curato. La vera hit del vestiario che offre ai suoi seguaci è il cappellino rosso che reca la scritta “Chrome Hearts” con due croci.

Chrome Hearts è il marchio statunitense amato dalle star, l’azienda vende solo nei negozi fisici con sede in America ma è naturalmente possibile trovare prodotti anche online.

Il beanie rosso che Ilary Blasi indossa si trova anche su internet, dove lo ha acquistato lei, dato che di recente non è stata in USA. Il prezzo online è di 1.200 dollari, circa 1000 euro. Una cifra elevata per un cappellino ma che testimonia l’attenzione alle griffe anche nelle situazioni più quotidiane che si riserva l’ex letterina.