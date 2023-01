In autostrada contromano per 15 km: era ubriaco

Il 24 gennaio, nel tratto di autostrada A5 tra Volpiano e Scarmagno, vicino Torino, un uomo è andato contromano per ben 15 chilometri, rischiando seriamente di provocare problemi di circolazione e gravi incidenti.

Fortunatamente, è stato fermato prima che il suo gesto scellerato potesse provocare conseguenze drammatiche ad altri automobilisti o a se stesso.

In autostrada contromano, chi è l’automobilista?

L’uomo colpevole di questo gesto incosciente che fortunatamente non ha causato danni e incidenti è un cinquantaseienne italiano residente ad Aosta. L’automobile è una Peugeot 206. Gli automobilisti da lui incrociati durante il percorso hanno segnalato con velocità e prontezza l’effrazione, e l’automobilista è stato fermato dagli agenti della stradale al chilometro 20, tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e di Volpiano.

In autostrada contromano, l’uomo era ubriaco

Sottoposto all’etilometro, l’uomo si è rivelato essere in condizioni pietose. Era infatti ubriaco: il suo tasso alcolemico è risultato di molto superiore al limite consentito dalla legge. La sua patente è stata immediatamente ritirata, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e il cinquantaseienne di Aosta è stato denunciato penalmente per guida in stato di ebrezza. Una tragedia scampata ma anche un monito importante: mai mettersi alla guida in stati di coscienza alterati da alcol o droghe.