Le incredibili immagini riprese da un automobilista ad Afragola: in due sullo scooter e con una Vespa in braccio, il video diventa virale sui social

In due sullo scooter e con una Vespa in braccio come se fosse un filone di pane da portare a casa: il video diventa virale e pone una serie di problemi in ordine alla sicurezza stradale nella città di Napoli.

I media territoriali che hanno diffuso quel video hanno spiegato che un cittadino campano ha ripreso una coppia di persone, apparentemente giovani di Napoli che sfrecciano in strada di notte con quell’ingombrante ed inverosimile fardello schiacciato sul sedile fra guidatore e giovane sulla parte posteriore del sellino dello scooter: una Vespa azzurra.

Sullo scooter e con una Vespa in braccio

E quel video, che è stato girato nella cittadina alle porte di Napoli di Afragola, sta facendo il giro del web e dei social, dove è diventato suo malgrado virale.

Le immagini sono decisamente eloquenti e mostrano un episodio molto curioso: riprese dall’interno di una vettura che viaggia poco dietro il mezzo a due ruote ci sono due persone che, come si può vedere dalle immagini, vanno in giro a bordo di uno scooter con una Vespa in braccio.

Video girato dal consigliere Borrelli

La manovra, manovra decisamente pericolosa, va ricordato, è stata subito condivisa e commentata dagli utenti social. E non sono mancati quelli che, fra essi hanno bollato quella vicenda come “assurda”.

I media informano che il video in questione è stato condiviso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la testimonianza di un cittadino e l’appello a fare qualcosa.