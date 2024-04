In migliaia verso Gaza City, ma Idf smentisce: nessuna riapertura

Gaza, 14 apr. (askanews) – Migliaia di palestinesi si sono messi in viaggio dal Sud al Nord della Striscia, verso Gaza City, dopo la diffusione della notizia da parte di alcuni media che Israele aveva autorizzato il ritorno di donne e bambini nell’area. Una notizia smentita da Israele che ha precisato di non consentire il ritorno ai residenti e ha intimato di non avvicinarsi all’area settentrionale.