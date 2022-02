In Ucraina anche gli animali sotto le bombe, colpito lo zoo Feldman 

La guerra in Ucraina che mette anche gli animali domestici, da lavoro e degli zoo sotto le bombe, nella notte è stato colpito e centrato lo zoo Feldman

La guerra in Ucraina mette anche gli animali sotto la minaccia delle bombe e qualche volta quella minaccia diventa tragica realtà: secondo la Bbc ed un ottimo pezzo di Today.it è stato risparmiato lo zoo di Kiev ma colpito quello Feldman di Kharkov.

L’altro parco, quello della capitale Kiev, è chiuso, come recita un avviso al suo ingresso: “A causa della dichiarazione della legge marziale, lo zoo è chiuso ai visitatori”. La Bbc spiega che nella notte appena trascorsa si sono registrate 50 esplosioni. Sui social poi circola un video con un grosso incendio che pare essere concentrato proprio nell’area del bioparco.

Ucraina, animali sotto le bombe, zoo di Kiev chiuso

A Today.it è stato fornito una sorta di aggiornamento proprio dal Ceo dello Zoo Park, Cyril Trentin.

Il direttore ha spiegato che non ci sono state vittime umane e che c’era urgente bisogno di sedativi per animali. Pare che sotto le bombe siano morti invece tre cervi reali ed alcuni primati all’Ecopark Feldman, vicino Kharkov. Lo staff dello zoo ha chiaramente accusato i russi di aver intenzionalmente sparato in quella zona a 500 chilometri a est di Kiev. “Non possiamo dire che sia stato un incidente. Intorno a noi c’è solo foresta e un’autostrada, ci hanno voluto colpire pur non essendo noi un obiettivo militare”.

Bombardato l’eco parco di Kharcov. “Stime incerte”

E ancora: “Gli animali vivono in vaste aree naturali e ancora non siamo in grado di avere una stima certa dei danni. In questo momento è impossibile pensare di spostarli o nasconderli da qualche parte. Ma non vengono mai lasciati soli, lo zoo è custodito da alcuni lavoratori che non li abbandonano e che continuano a prendersi cura di loro, in qualche modo”.