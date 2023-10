Inbal Lieberman ha 25 anni ed è una nuova eroina israeliana: ha ucciso 5 combattenti di Hamas, difendendo il proprio villaggio nel Nir Am.

Chi è Inbal Lieberman e cosa ha fatto

Il nome di Inbal Lieberman, accostato al recente conflitto in Medio-Oriente, è diventato virale sul web e sulla stampa, prima in Israele, e poi in tutto il mondo. La 25enne israeliana, infatti, avrebbe ucciso almeno 5 militanti di Hamas da sola, proteggendo in questo modo il suo villaggio, il kibbutz di Nir Am.

La ragazza ha coordinato la resistenza nel suo villaggio – cosa che fa dal dicembre del 2022, – ed è riuscita a impedire che i terroristi ne prendessero il controllo. Il tutto è avvenuto sabato scorso, 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato un massiccio attacco contro Israele. Ha organizzato una squadra di sicurezza, composta da 12 membri, e preparato delle imboscate, trasformando il kibbutz in una fortezza.

La reazione della stampa e del web

«Quando tutto sarà finito, questa donna riceverà il Premio Israele, perché la storia del suo eroismo resterà nella tradizione del Paese per generazioni. È lei il motivo per cui nell’intera area al confine con la Striscia di Gaza c’è un kibbutz che è rimasto illeso».

Così scrive il Maariv Mail, quotidiano locale. Persino il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, ha voluto incontrarla e si è congratulato con lei: