Emergenza in Sardegna, a fuoco il canneto di Molentargius, Posada e Siniscola...

Emergenza in Sardegna, a fuoco il canneto di Molentargius, Posada e Siniscola...

Si diffondono gli incendi in Sardegna: centinaia di persone sono state evacuate mentre si tenta di domare le fiamme.

È emergenza incendi in Sardegna dove la costa nordorientale e il Sud dell’isola bruciano da ore: i roghi segnalati tra Posada e Siniscola hanno spinto le autorità a procedere con le evacuazioni.

Incendi in Sardegna, a fuoco Posada e Siniscola: evacuate centinaia di persone

Oltre 600 persone sono state evacuate a Posata, tra Monte Longu e San Giovanni. Le località sono state raggiunte dalle fiamme mentre il cielo è stato coperto da una densa coltre di fumo nero causata dall’enorme incendio divampato tra Posada e Siniscola, in corrispondenza della costa nordorientale della Sardegna. Da ore, tre canadair, elicotteri della flotta regionale e uomini a terra del 115 e della Protezione civile sono al lavoro per spegnere il fuoco ma le operazioni sono complicate dalla presenza del forte vento di maestrale che soffia sull’isola.

A causa del rogo, è stata disposta la chiusura provvisoria della SS 131 dcn “Diramazione Centrale Nuorese” nel tratto che va dal km 92 al km 145, tra Siniscola e Olbia.

A Posada, le fiamme spinte dal vento si stanno spostando verso sud, avvicinandosi a Siniscola e al centro balneare della Caletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SARDEGNA LIVE (@sardegna_live)

Testimonianza

“Un rogo di vastissime proporzioni sta interessando il territorio di Posada”, ha dichiarato ai microfoni dell’ANSA il consigliere comunale del centro costiero, Giorgio Fresu. “L’incendio è partito verso le 14 lungo la SS 131 dcn fino a penetrare nel territorio di Posada, investire tantissime aziende agricole e raggiungere infine le abitazioni. Decine le case sono che sono state evacuate a Monte Longu San San Giovanni. Nonostante l’impiego massiccio di uomini e mezzi la situazione è davvero drammatica: con il maestrale che soffia forte sta diventando una lotta impari”, ha aggiunto.

I roghi al Parco dei Sette Fratelli, a Santa Rosa e al canneto dello stagno di Molentargius

Nel sud della Sardegna, nella mattinata di domenica 6 agosto, sono divampati due ingenti incendi. Il primo ha colpito la zona del Parco dei Sette Fratelli mentre il secondo ha travolto l’area di Santa Rosa, a Capoterra, a pochi chilometri da Cagliari. Per quanto riguarda il rogo al Parco dei Sette Fratelli, sono state temporaneamente evacuate due aziende agricole nelle campagne di Muravera in via precauzionale. Il Corpo forestale, con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto e Canadair da Olbia, è intervenuto sul posto e ha tenuto la situazione sotto controllo. A Santa Rosa, invece, è intervenuto sempre il Corpo forestale, coadiuvato da un elicottero proveniente dalla base operativa Pula e Canadair di Olbia.

Roghi sono stati segnalati anche all’ingresso di Quartu, a poche decine di metri da case e attività commerciali, e in corrispondenza del canneto dello stagno di Molentargius, area umida protetta tra Cagliari e Quartu, nelle vicinanze della spiaggia del Poetto. Sul posto, si sono prontamente recati i vigili del fuoco della caserma di viale Marconi.