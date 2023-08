Tragedia a Monza, un pitbull ha aggredito i padroni in casa: si valuta l’ab...

Tragedia a Monza, un pitbull ha aggredito i padroni in casa: si valuta l’ab...

Pitbull aggredisce i padroni in casa a Monza: gravemente feriti una donna di 69 anni e il figlio di 43 anni.

È successo a Monza: pitbull aggredisce i padroni in casa ferendo gravemente una 69enne e il figlio di 43 anni. Le autorità stanno valutando di procedere con l’abbattimento del cane.

Pitbull aggredisce i padroni in casa a Monza, si valuta l’abbattimento del cane

Un pitbull ha aggredito i padroni a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, ferendo gravemente una donna e il figlio, rispettivamente di 69 e 43 anni.

Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, hanno trovato macchie di sangue in diverse stanze. Stando a quando riferito da madre e figlio, il pitbull li avrebbe attaccati senza alcun motivo. Sul posto, anche i sanitari del 118 che hanno soccorso le due vittime, trasportandole in ospedale.

A seguito dell’aggressione, le autorità stanno valutando di procedere con l’abbattimento del cane, dopo averlo affidato al canile.

Dinamica dell’aggressione

Alla luce delle informazioni sinora diffusa, pare che la donna abbia riportato gravi lezioni a un orecchio, a una mano e a una gamba, dopo essere stata assalita da uno dei suoi due pitbull. Il 43enne, invece, sarebbe stato morso a una mano.

Il primo ad essere stato attaccato è stato l’uomo. Il cane si è poi scagliato contro la madre, intervenuta per aiutare il figlio. I padroni dell’esemplare sono riusciti a sfuggire all’assalto, rifugiandosi in camera da letto e chiudendo l’animale domestico nella stanza da bagno. Prima dell’episodio avvenuto la notte scorsa, il pitbull non aveva mai mostrato segni di aggressività.