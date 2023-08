Una donna di 60 anni è stata aggredita e uccisa da un senzatetto, mentre stava passeggiando in un parco a Rovereto. L’assassino è un 40enne straniero senza fissa dimora ed è stato arrestato.

Rovereto, aggredita e uccisa da un senzatetto al parco: morta donna di 60 anni

Una donna di 60 anni è stata aggredita e picchiata selvaggiamente da un uomo straniero di 40 anni senza fissa dimora, mentre passeggiava in un parco a Rovereto, in Trentino. La donna è poi deceduta in ospedale a causa della gravità delle botte ricevute durante l’aggressione, avvenuta nella serata di ieri, sabato 5 agosto, intorno alle 22.30, nel parco Nikolajewka. I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

Aggressione choc a Rovereto: la ricostruzione

L’allarme è stato dato da alcuni inquilini di un condominio situato vicino al parco, che hanno sentito da casa le urla della donna e, dalle finestre, hanno visto la vittima a terra, con i pantaloni abbassati e l’aggressore sopra di lei che la colpiva in faccia. Per via delle urla degli inquilini, l’uomo è fuggito via, ma poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno subito arrestato per omicidio.