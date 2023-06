Scene di ordinaria follia a Roma: una poliziotta è stata aggredita dopo aver cercato di far uscire una donna dalla Fontana di Trevi. L’intera vicenda è stata filmata dai presenti e il video è stato diffuso sui social, diventando rapidamente virale.

Poliziotta aggredita a Roma da una donna che fa il bagno nella Fontana di Trevi

Una donna è entrata nella Fontana di Trevi per fare il bagno in acqua. Dopo aver compiuto la violazione, è stata fermata dagli agenti della Polizia Municipale che hanno tentato di convincerla a uscire dalla fontana ma la signora, visibilmente alterata, ha reagito con violenza tirando calci e pugni.

Mentre gli esponenti delle forze dell’ordine le parlavano con calma nella speranza di calmarla, la donna si è lasciata andare a un brusco scatto d’ira dando uno schiaffo a un agente che l’aveva raggiunta in acqua per esortarla a uscire dalla fontana. In un secondo momento, poi, quando è stata accerchiata da più gendarmi, ha sferrato un calcio a una poliziotta, facendola cadere violentemente a terra.

Infine, due agenti hanno posto in stato di fermo la signora che si è resa colpevole della violazione.

Il video diffuso sui social

Fortunatamente, la poliziotta aggredita a Roma non ha riportato gravi conseguenze a seguito della rovinosa caduta. L’episodio, tuttavia, rimarrà per sempre indelebile nella memoria dei social in quanto l’intera vicenda è stata immortalata dai presenti con foto e video.

In particolare, un video sull’alterco tra la signora e la Polizia Municipale della Capitale è stato pubblicato dalla pagina social nota con il nome Welcome to Favelas e non solo.