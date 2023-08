Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 3.5 tra Palermo e Caltanissetta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 6.34 di questa mattina, domenica 6 agosto 2023, in Sicilia. La scossa si è verificata più precisamente tra le province di Palermo e Caltanissetta. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a sette chilometri di profondità ed epicentro a un chilometro dalla nissena Villalba e a dieci dalla palermitana Valledolmo.

Terremoto in Sicilia: la scossa è stata avvertita dalla popolazione

La terra ha tremato ancora una volta in Sicilia. La scossa di magnitudo 3.5 che si è verificata questa mattina, 6 agosto 2023, intorno alle 6.34, si è verificata tra le province di Palermo e Caltanissetta. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, come confermano anche diverse segnalazioni sui social network. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose o persone.