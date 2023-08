Nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 5 agosto, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4 ad Avenale, in provincia di Macerata, nelle Marche. Il terremoto è stato percepito dalla popolazione, ma al momento non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose.

I sismografi dell’INGV hanno registrato oggi una scossa di magnitudo 3.4 ad Avenale, in provincia di Macerata, nelle Marche. Il sisma è stato segnalato alle ore 6:32 della mattina di oggi, ad una profondità di circa 24 chilometri. Nonostante si sia trattato di un terremoto ‘leggero’, la scossa è stata avvertita immediatamente dalla popolazione, ma fortunatamente non ci sono stati danni.

nel primo giorno di ferie scossetta di terremoto epicentro vicino casa… #terremoto — Ω 🇮🇹 Last Hedge 🐼 🧱 ✝️ (@NCicuta) August 5, 2023

Terremoto nelle Marche: una zona sismica

Come purtroppo sappiamo, la zona delle Marche e in particolare i territori vicino alla città di Macerata sono spesso colpiti da terremoti. Una delle ultime volte che la terra aveva tremato in quella zona era la notte del 12 maggio scorso, quando una scossa di magnitudo 3.1 aveva spaventato la popolazione, fortunatamente senza conseguenze. In quel caso gli esperti dell’INGV avevano raccontato che il terremoto aveva avuto epicentro a poca distanza da Ussita.