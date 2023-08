Calabria, terremoto in provincia di Reggio Calabria: epicentro a Punta Stilo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata in Calabria nella zona di Reggio Calabria: non ci sono stati danni a persone o cose

Gli esperti dell‘Ingv hanno segnalato una forte scossa di terremoto registrata ieri in Calabria, nelle vicinanze di Reggio Calabria. Il sisma di magnitudo 3.0 si è verificato nella prima serata ed è stato avvertito dalla popolazione, pur non causando danni a persone o cose.

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.0 a Reggio Calabria

L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato nella serata di ieri tramite i propri canali social, la notizia che un terremoto di magnitudo 3.0 aveva colpito la Calabria. L’epicentro del terremoto è stato individuato a Punta Stilo, il primo comune che si incontra procedendo da Nord verso la città metropolitana di Reggio Claabria. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 30 chilometri. La scossa è stata percepita dai cittadini, ma fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose.

La Calabria come zona sismica: gli ultimi terremoti

Come sappiamo, soprattutto alcune specifiche aree della Calabria possono essere definite zone ad alto rischio sismico. Non è raro, infatti, che scosse d intensità simile a quella registrata nella serata di ieri possano colpire le città calabresi. L’ultimo episodio simile risale solo a qualche giorno fa, quando un sisma di magnitudo 3.0 aveva colpito la provincia di Vibo Valentia, anche in quel caso fortunatamente, senza causare grossi danni.