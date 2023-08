Incidente San Vito di Negrar (Verona), scattati per il pirata della strada gli arresti domiciliari

Ci sono importanti importanti sviluppi sul fronte dell’incidente stradale avvenuto a San Vito di Negrar, in provincia di Verona. Il 39enne Davide Begalli, sul quale sono ricadute le accuse di omicidio stradale per aver travolto il 13enne Chris Obeng Abom, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. In una lettera aperta che il 39enne ha scritto nelle scorse ore ed è stata riportata dalla testata locale, “L’Arena”, è possibile leggere: “La mia vita è finita nell’istante in cui è finita quella di vostro figlio”.

Incidente a San Vito di Negrar: agli arresti domiciliari il pirata della strada 39enne

Stando a quanto si apprende, i Carabinieri del comune di Negrar che si sono occupati di dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip designato, avrebbero visionato le immagini che permetterebbero di ricostruire il momento dell’incidente, oltre a ciò che è successo dopo. In particolare nel filmato in questione l’uomo sarebbe stato immortalato mentre si allontanava senza prestare soccorso. A seguito dell’impatto il 39enne avrebbe riportato la rottura del fanale anteriore destro, mentre nelle ore precedenti all’incidente era stato riscontrato che tale danno non c’era.

Il messaggio di cordoglio del comune di Negrar di Valpolicella

Nel frattempo il comune di Negrar di Valpolicella ha espresso il cordoglio per la morte del 13enne Chris. Sulla pagina istituzionale di Facebook si legge:

“Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita un nostro ragazzo di Negrar, Chris Obeng Abom, ha destato profonda commozione nel nostro territorio. In questa triste circostanza il sindaco, gli amministratori, il segretario generale e dipendenti comunali, esprimono la propria vicinanza alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e di calcio, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Chris è purtroppo l’ennesima giovane vittima di comportamenti criminali, al volante e non solo, che devono far riflettere perché segnale di un totale disinteresse per l’importanza della vita, propria e altrui”.