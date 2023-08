Non c’è stato nulla da fare per Chris Obeng che, nella giornata di ieri poco prima della mezzanotte, ha perso la vita dopo essere stato investito da un auto pirata a San Vito di Negrar, in Valpolicella. Il 13enne è stato trasportato in gravissime condizioni, subito dopo l’impatto, all’ospedale di Borgo Trento a Verona dove è morto dopo diverse ore di agonia.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito, il 13enne stava camminando in via San Vito quando è stato colpito da un’auto pirata, che si è allontanata senza prestare soccorso alla vittima. Il ragazzo, trasportato d’emergenza all’ospedale di Verona, è morto dopo ore di agonia. Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, ma ancora non si ha nessuna traccia della macchina che ha colpito a morte la giovane vittima.

La vittima

Chris Obeng era un ragazzo di origini ghanesi, residente con la famiglia a Negrar, comune della provincia di Verona. Il 13enne, che a settembre avrebbe compiuto 14 anni, era tesserato alla Figc e giocava in una delle squadre giovanili del Negrar con un sogno nel cassetto: diventare un calciatore. I genitori di Chris, il padre è operaio in un’azienda metalmeccanica, sono in Italia da circa vent’anni e qui sono nati i loro tre figli.

