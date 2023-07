Il drammatico incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 13 della giornata di ieri, domenica 30 Luglio, e ha visto coinvolte tre motociclette. Le prime due si sono scontrate frontalmente e i loro conducenti sono morti sul colpo. La terza sopraggiungeva per la stessa via ed è scivolata sui detriti seminati a terra dopo il primo sinistro.

Rieti, incidente frontale fra tre moto sulla Salaria: morti due uomini

Due centauri sono rimasti uccisi nell’incidente avvenuto ieri sulla Strada statale 471 Salaria, tra Posta e Leonessa, al confine tra il Lazio e l’Umbria. Forse un sorpasso riuscito male a causa della scarsa visibilità, o forse una manovra imprudente, al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro. Dalle prime informazioni reperibili, però, sappiamo che le due moto si sono scontrate in maniera frontale ad altissima velocità. Lo schianto è stato talmente violento che entrambi i centauri, un 45enne romano e un 43enne originario di Formigine, sono morti sul colpo.

Coinvolto anche un terzo veicolo: ferito il motociclista

Pochi attimi dopo lo scontro, sul luogo dell’incidente sopraggiungeva anche una terza motocicletta. Il terzo motociclista non ha visto i detriti sull’asfalto e passando con il mezzo a due ruote ha perso aderenza fino a scivolare a terra. L’uomo è caduto rovinosamente ed è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Per lui sono stati disposti solo semplici accertamenti, fortunatamente non aveva riportato gravi lesioni.