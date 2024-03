Un uomo di 69 anni di nome Brunello Fortunato, è morto a Bologna in maniera tragica. Il suo appartamento, facente parte di una palazzina in via Gramsci, ha preso fuoco.

Incendio a Bologna

Sono ancora in corso di accertamento le cause del rogo che ha interessato un appartamento di Bologna. Qui abitava da solo, un umo di 69 anni di nome Brunello Fortunato.

Non è chiaro cosa sia successo ma le forze dell’ordine, che stanno lavorando al caso con i vigili del fuoco, ipotizzano che il rogo possa aver avuto origine da una scintilla partita dal frigorifero. Questa poi sarebbe diventata un fuoco che in pochi minuti ha avvolto l’appartamento partendo appunto dalla cucina.

Proprio qui è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’anziano, infatti nonostante i soccorritori siano arrivati rapidamente, per lui non c’è stato niente da fare e al loro arrivo era morto per intossicazione. Lascia due figli ma soprattutto, un grande dolore per chi lo conosceva. Sul posto è giunto anche il sindaco di Baricella, la frazione di Bologna dove appunto è accaduto il fatto.

La dinamica dell’incendio di Bologna

Ora l’appartamento è stato posto sotto sequestro per capire le origini dell’incendio e la dinamica dei fatti.

Stando a quanto riferito dai testimoni, il fumo che aveva riempito l’appartamento posto al primo piano della palazzina, fuoriusciva dalle finestre arrivando anche alle abitazioni vicine.

Per questo motivo sono stati allertati soccorritori e vigili del fuoco. Questi ultimi stanno facendo degli accertamenti per verificare ora l’agibilità, quantificare i danni e mettere in sicurezza il luogo.

Le forze dell’ordine intanto indagano per ricostruire il dramma.