Incendio in un’abitazione: muore un uomo di 83 anni, salva la moglie

All’alba di questa mattina, 23 febbraio, alle prime luci dell’alba intorno alle ore 5:00, una squadra di Vigili del Fuoco è stata chiamata d’urgenza a intervenire in una casa a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, dove un incendio aveva già preso piede rapidamente. Purtroppo, la tragedia ha segnato la morte di un uomo Marco Giordani di 83 anni, trovato nella sua camera da letto, incapace di muoversi autonomamente per problemi di salute. Le fiamme, concentrate in quel locale, hanno privato l’uomo di ogni possibilità di salvezza.

Incendio in casa, in salvo la moglie

La moglie dell’uomo, fortunatamente, si trovava in un’altra stanza e ha avuto il tempo di mettersi in salvo sul balcone, dove è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118. Sebbene abbia riportato delle lievi intossicazioni, la sua vita non è in pericolo. Il fumo e le fiamme hanno attirato l’attenzione dei vicini, ma quando i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo, purtroppo, per Marco non c’era più nulla da fare. Il suo corpo ha pagato un prezzo terribile, segnato dalle ustioni, mentre il resto della casa è stato miracolosamente risparmiato dalle fiamme.

Incendio in appartamento, in corso le indagini

Attualmente, i carabinieri sono sul posto per avviare le indagini necessarie al fine di determinare le cause esatte dell’incendio, che si sospetta possano essere legate a un malfunzionamento elettrico di alcune apparecchiature presenti nella camera da letto dei coniugi, tra cui una termocoperta, e sullo stato generale dell’impianto elettrico.

La famiglia di Marco, devastata dal dolore, si prepara a commemorare il loro amato con i funerali, cercando di trovare conforto e risposte in un momento così difficile.