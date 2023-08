Terrore a Parma, scoppia un rogo in una casa di riposo per anziani e disabili...

Attimi di paura a Parma dove un incendio è improvvisamente divampato in una casa di riposto, provocando la morte di una persona e intossicandone altre undici. Al momento, non è ancora noto cosa abbia dato vita alle fiamme.

Incendio in una casa di riposto a Parma: una vittima e diversi intossicati

Il rogo si è originato nella mattinata di lunedì 14 agosto all’interno di una struttura protetta per anziani e disabili affetti da patologie psichiche. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il bilancio dell’incendio che ha avuto luogo presso l’edificio noto come “Casa di Arianna” è di una vittima e undici persone intossicat3.

La vittima è una donna di 62 anni che era ospite nella struttura. Tra gli undici intossicati, dieci sono persone che risiedono alla Casa di Arianna come pazienti mentre uno è un operatore sanitario.

Il cordoglio del sindaco Guerra

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno effettuato i primi accertamenti del caso al fine di risalire alla causa dell’incendio.

Intanto, sulla tragica vicenda, si è espresso il sindaco di Parma Michele Guerra. “Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l’intossicazione da fumi”, ha scritto il primo cittadino. “La palazzina in questione è di proprietà e di gestione privata. Stiamo lavorando perché rimanga garantita l’assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell’incendio e le sue cause”, ha concluso.