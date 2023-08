Un operaio id Frosinone ha trovato un antico tesoro nascosto dal nonno in casa: ma il bottino ormai non vale più nulla

L’operaio pensava di aver trovato una fortuna che poteva dare una svolta alla sua vita. Ma in realtà si è trovato con un pugno di mosche in mano. All’interno di un muro della propria casa, l’uomo ha ritrovato un tesoro da un miliardo di lire in titoli di Stato: una cospicua eredità lasciata dal nonno.

Frosinone, operaio trova tesoro da un miliardo di lire in casa

Un miliardo di lire in titoli di Stato dell’epoca fascista. È questo il tesoro inaspettato che un operaio di 50 anni di Ceccano (Frosinone) ha ritrovato per caso in un muro della propria abitazione. Il tesoro era stato custodito dal nonno ed è venuto a galla grazie ad alcuni lavori di ristrutturazione. “Ero molto legato a mio nonno e mi piace pensare che a guidarmi alla scoperta di quella cassetta di legno nascosta dentro il muro con i buoni di Stato sia stato proprio lui. Come gli uomini del suo tempo, era un gran risparmiatore” – racconta l’uomo ai microfoni del ‘Messaggero’

La grande beffa: il tesoro non vale più nulla

La beffa, però, era dietro l’angolo: la scadenza dei titoli era fissata per il 1962! Sono passati ormai più di 60 anni e il tesoro ritrovato nel muro ora non ha nessun valore. “È un peccato che il frutto dei suoi sacrifici sia venuto fuori solo ora e rischi di essere vanificato” – spiega ancora l’operaio che potrebbe decidere di ingaggiare una battaglia legale per vedersi riconosciuto il valore del tesoro: circa 2 milioni di euro.