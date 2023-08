In provincia di Catania sono stati trovati 11 cuccioli di cane congelati, in un canile lager in cui vivevano in pessime condizioni.

Catania, canile degli orrori: 11 cuccioli congelati

Undici carcasse congelati di cuccioli di cane sono state recuperata in provincia di Catania dalla polizia municipale. Gli agenti, insieme al servizio sanitario dell’Asp del distretto di Giarre, sono intervenuti in un immobile di via Piersanti Mattarella, a Riposto. A consegnarli è stato un 48enne che aveva trasformato un terreno di via Orazio Strano in un canile lager, in cui si trovavano rinchiusi 11 cani denutriti e in pessime condizioni igienico-sanitarie. I cuccioli, di cui non è stato possibile accertare la provenienza in quanto senza microchip, potrebbero essere figli di alcune delle cagnoline liberate nei giorni scorsi nel corso del blitz.

Canile degli orrori a Catania: le parole del sindaco

A far scattare l’intervento e la conseguente revoca dell’affidamento dei cani, dati in custodia al 48enne dalla precedente amministrazione comunale, un filmato diffuso sui social da una volontaria per il maltrattamento di uno degli animali rinchiusi, poi ricoverato in una clinica. Le sue condizioni fortunatamente stanno migliorando. “Siamo rimasti tutti colpiti nell’apprendere che le carcasse di questi cuccioli erano state congelate e custodite nella propria abitazione da quest’uomo. Naturalmente abbiamo denunciato l’episodio ai carabinieri. Non sappiamo come siano andate le cose e come siano deceduti questi cuccioli. Ma questa vicenda dimostra che non è possibile affidare animali a chiunque, come fatto dalla precedente amministrazione, soprattutto se si è consapevoli che le persone in questione non hanno i mezzi per prendersene cura” ha dichiarato il sindaco di Riposto, Davide Vasta.