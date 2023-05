Scoperto un canile lager in provincia di Viterbo: in 20 in mezzo agli escrementi

Scoperto un canile lager in provincia di Viterbo: in 20 in mezzo agli escrementi

Un orrore di gabbie e sofferenza, scoperto un canile lager in provincia di Viterbo: in 20 amici pelosi erano in mezzo agli escrementi. Operatori Oipa e Polizia locale hanno ottenuto dalla Procura di Civitavecchia l’autorizzazione. Ad agire in particolare gli operatori dell’Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali, che dopo una segnalazione hanno chiesto ed ottenuto dal magistrato di Civitavecchia l’autorizzazione a indagare e perquisire il canile.

Canile lager in provincia di Viterbo

Lo hanno fatto con il supporto della Polizia Locale e della polizia. I media parlano di “scenario agghiacciante”. Pare infatti che i cani fossero rinchiusi in delle gabbie piene dei loro escrementi e circondate da immondizia. Gli animali apparivano malnutriti e sporchi. A quel punto gli operanti hanno provveduto alle azioni di presa in custodia. E la coordinatrice di Viterbo dell’Oipa Giuliana Rodegher ha detto: “Non è stato un sequestro semplice, nonostante il decreto di perquisizione il detentore non era collaborativo mostrandosi a volte ostile”.

Amputata la zampa ad un barboncino

“I cani tra cui sei cuccioli in età di svezzamento, si trovano ora in custodia nel canile comunale di Tarquinia per essere curati. Solo un barboncino, al quale è stata amputata la zampa posteriore sinistra per le complicazioni dovute a una ferita non curata, si trova ora in custodia temporanea privata”. Il proprietario della struttura è ora indagato per maltrattamento di animali.