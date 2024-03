L'incendio è stato appiccato da un bimbo sul divano di casa: in famiglia sono tutti salvi, tranne il cane

Grande paura in una casa di Catania, dove un incendio ha rischiato di trasformare un tranquillo pomeriggio in un vero e proprio dramma. Un bambino ha appiccato un incendio sul divano del salotto e in breve tempo le fiamme hanno interessato tutto l’appartamento.

Bambino appicca un incendio in casa: morto il cane

L’incendio è stato appiccato tramite l’uso di un accendino da un bambino che era seduto sul divano mentre i genitori erano impegnati nella preparazione del pranzo. Il fuoco è divampato dalla coperta e ha investito tutto il salotto, costringendo i famigliari del piccolo a chiamare i vigili del fuoco. I caschi rossi sono entrati al secondo piano del palazzo sito in via Cervo con un’autoscala e sono riusciti, non senza difficoltà, a domare le fiamme.

Bambino appicca un incendio in casa: le conseguenze

Nessuna delle persone presenti nella casa è rimasta ferita o intossicata nell’incendio, ma purtroppo a subire le maggiori conseguenze dell’incendio appiccato dal bambino è stato il cane. L’animale, infatti, non è riuscito a fuggire e dopo essersi nascosto sotto al divano è stato raggiunto dal fuoco ed è morto carbonizzato.