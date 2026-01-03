Incendio a Crans-Montana: avviata inchiesta su responsabilità

Un incendio devastante ha colpito un bar a Crans-Montana, causando numerose vittime e avviando un'inchiesta sulle potenziali colpe.

Un drammatico incendio ha scosso la località di Crans-Montana in Svizzera, avvenuto la notte di Capodanno, che ha causato la morte di almeno 40 persone e ferito oltre 100. Questo tragico evento ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte delle autorità per determinare le cause e le responsabilità legali del caso.

La dinamica della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è scoppiato nel bar Le Constellation, dove si stava tenendo una festa per il Capodanno. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, pare siano state innescate da candele posizionate troppo vicino al soffitto, portando a un fenomeno conosciuto come flashover, in cui il fuoco si espande rapidamente in spazi chiusi.

Le conseguenze immediate

Il bilancio è agghiacciante: oltre ai morti, molti dei quali sono giovani, ci sono anche numerosi feriti con ustioni gravi. Diversi testimoni hanno descritto scene di caos e terrore mentre le persone cercavano disperatamente di evacuare il locale. Le uscite di emergenza si sono rivelate insufficienti, con una sola scala che fungeva da via di fuga, complicando ulteriormente le operazioni di salvataggio.

Indagini e responsabilità legali

Le autorità di Valais hanno avviato un’inchiesta formale, ipotizzando reati di omicidio colposo, lesioni personali e incendio colposo. I gestori del bar, un uomo e una donna di nazionalità francese, sono stati interrogati e sono attualmente al centro dell’indagine. Hanno dichiarato di aver rispettato le normative di sicurezza, ma le testimonianze di alcuni clienti suggeriscono il contrario, evidenziando potenziali violazioni delle misure di sicurezza.

La verifica delle misure di sicurezza

Il procuratore Béatrice Pilloud ha annunciato che l’inchiesta si concentrerà anche sulla verifica delle misure di sicurezza adottate nel locale. Sarà fondamentale accertare quanti clienti erano presenti durante l’incendio e se fossero state rispettate le normative riguardanti le uscite di emergenza. Testimonianze raccolte da clienti e personale hanno sollevato dubbi sulla sicurezza del locale, evidenziando che era consentito fumare all’interno e che minori di 18 anni potevano accedere senza restrizioni.

Identificazione delle vittime e supporto alle famiglie

Il processo di identificazione delle vittime è complesso e richiede tempo, con famiglie in attesa di notizie sui propri cari. Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con i servizi di emergenza e le ambasciate per fornire supporto alle famiglie delle vittime. Il Presidente svizzero ha descritto l’evento come una delle peggiori tragedie mai vissute dal paese, sottolineando la necessità di un’analisi approfondita per garantire che eventi simili non si ripetano in futuro.

La situazione continua ad evolversi e le autorità sono impegnate a fare chiarezza sulle dinamiche di questo tragico incendio, con l’obiettivo di fare giustizia per le vittime e le loro famiglie. Mentre l’inchiesta si sviluppa, la comunità di Crans-Montana si unisce nel dolore per la perdita e nel sostegno a coloro che sono rimasti colpiti da questa calamità.