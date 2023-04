Incendio a Merone (CO): vigili del fuoco a lavoro 8 ore per spegnere le fiamme

Durate 8 ore le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in una ditta del Comasco: non si registrano morti o feriti

Incendio in provincia di Como. Si sono concluse alle ore 3 del mattino di oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato alla ditta Ipae Pro Garden del comune di Merone nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 aprile 2023.

Un intervento di 8 ore

Dopo la segnalazione di scoppi all’interno di un silo alto 30 metri adibito allo stoccaggio di granuli di polipropilene e l’effettivo surriscaldamento della struttura in cemento, si sono precipitate sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Como, dei distaccamenti di Erba e Cantù, munite di un’autoscala del comando di Milano. Dopo una rapida ricognizione che ha subito confermato i sospetti che avevano fatto scattare l’allarme, i pompieri hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme, trovando grande difficoltà ad arrestare combustione in quota. Dopo 8 ore di duro lavoro, sono riusciti a riportare in sicurezza la struttura. Non c’è stato nessuno ferito.

Doppio incendio a Roma

Sempre ieri, anche nella capitale si sono verificati due episodi incendiari di diversa natura. Spente le fiamme in una chiesa di Cerveteri, i Vigili del Fuoco di Roma hanno ricevuto una seconda chiamata dai proprietari di un capannone a Corcolle andato a fuoco e ubicato vicino alle abitazioni. Anche qui le operazioni di spegnimento sono state complesse, tuttavia non sono stati registrati morti o feriti.