Incendio a Palazzo Re Enzo di Bologna, il sindaco: “Sembrerebbe che tutto sia partito da uno scantinato”

Resta da ricostruire l'esatta dinamica che ha causato l'incendio a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna. Le fiamme sarebbero partite da uno scantinato.

Fiamme e fumo hanno avvolto Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna: resta da capire come sia scoppiato l’incendio, ma dalle prime informazioni pare che le fiamme siano partite da uno scantinato. Transennata Piazza Nettuno.

Incendio a Palazzo Re Enzo

Per mettere in sicurezza l’area in pieno centro storico a Bologna, sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e vari mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati a spegnere le fiamme.

È arrivato anche il sindaco, Matteo Lepore. Parlando con i cronisti, ha spiegato: “Sembrerebbe che tutto sia partito da uno scantinato”. Tuttavia, l’esatta dinamica dell’accaduto è ancora da accertare.

Nel palazzo era in corso lo “Start up Day”: fortunatamente, non si segnalano vittime né feriti, ma l’edificio è stato subito evacuato.