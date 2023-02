Incendio a Palermo, operatore eroe del 118 si getta nel fuoco per salvare un disabile

Vicenda a lieto fine in Sicilia grazie al coraggio di un gruppo di uomini, di uno in particolare, che dopo che era scoppiato un incendio a Palermo ha fatto molto più del suo dovere: un operatore eroe del 118 si getta nel fuoco per salvare una persona, un disabile.

A dare menzione dell’accaduto le testate isolane, in particolare il Giornale di Sicilia, che spiega come le fiamme in via Natale stavano per uccidere gli occupanti.

Si getta nel fuoco per salvare un disabile

A quel punto il sanitario è entrato in azione assieme ad un team del 115 ed ha fatto si che quel rogo non sfociasse in tragedia. Da quanto si apprende quell’incendio di vaste proporzioni è divampato con violenza questa mattina in una villetta in via Tommaso Natale a Palermo.

E il dramma era in agguato, dato che tre persone, tra cui un disabile, erano in pericolo oggettivo.

I vigili del fuoco soccorrono due anziani

I tre sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Cervello in codice giallo e i media spiegano che il disabile è stato salvato da un operatore del 118, che ha sfidato le fiamme e lo ha portato via. Dal canto loro invece due anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco che “hanno messo in sicurezza la villetta”.

Le cause del rogo sono tutte da asseverare: pare che il fuoco sia stato innescato da una cicca di sigaretta.