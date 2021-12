Incendio al World Trade Center di Hong Kong: evacuati a centinaia e sette intossicati immediatamente portato in due ospedali del comprensorio

Incendio al World Trade Center di Hong Kong: evacuati a centinaia e sette intossicati dopo che ad ora di pranzo di oggi, mercoledì 15 dicembre, una centralina elettrica del complesso è andata in corto e le fiamme hanno fatto presa su alcune impalcature che circondavano parte dell’edificio centrale.

Incendio al World Trade Center: cosa è successo e dove ha avuto origine il rogo

Secondo i media internazionali il rogo è divampato nell’edificio di 38 piani sull’angolo fra Gloucester Road e Causeway Bay e le prime notizie davano per ferita una sola donna, una 60enne in stato di semicoscienza intossicata dal fumo delle materie plastiche in combustione.

Trecento persone ammassate sul tetto ed ai piani alti dopo l’incendio al World Trade Center

Il problema serio si è determinato quando invece più di 300 persone sono rimaste intrappolate sul tetto del grattacielo, raggiunto precipitosamente dopo che le fiamme partite dal basso hanno iniziato a levare fumo denso verso i piani superiori.

Secondo le “squad” dei Vigili del Fuoco intervenuti il fuoco è divampato in una stanza degli interruttori elettrici e ha squarciato le impalcature, avvolgendo l’area in un fumo pesante, tanto che il bilancio degli intossicati è cresciuto.

Sette intossicati portati in due ospedali a casa dell’incendio al World Trade Center di Hong Kong

Sono almeno sette le persone hanno subito gli effetti gravi dell’inalazione di fumo. Secondo la polizia quattro di loro sono stati mandati al Ruttonjee Hospital di Wan Chai o al Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital di Chai Wan per essere curati.