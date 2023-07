Salento in fiamme, il litorale di Ugento devastato dal fuoco: evacuato un res...

Segnalato un vasto incendio sul litorale di Ugento: diversi roghi, inoltre, sono stati segnalati in altre zone del Salento.

Ancora un incendio devasta il Sud Italia e, in particolare, la Puglia dove le fiamme si sono diffuse sul litorale di Ugento, in Salento. La località, tuttavia, non è stata l’unica a essere travolta dal pericolo dei roghi.

Incendio devasta il litorale di Ugento

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine coordinato dal pm Luigi Mastroniani sull’incendio che ha distrutto marina di San Cataldo. L’ipotesi di reato è di incendio boschivo doloso. Mentre le autorità leccesi indagano, tuttavia, il pericolo dei roghi non si è ancora placato in Salento. Le fiamme, divampate in diverse aree, continuano a essere alimentate dal forte vento di maestrale, con i vigili del fuoco che sono stati chiamati a intervenire in tutta la provina nella sola giornata di giovedì 27 luglio.

La propagazione del fuoco in Salento favorita dl vento sta mettendo a dura prova il lavoro delle 16 squadre di pompieri e volontari accorsi in zona. Sul posto, nelle prossime ora, è atteso anche l’arrivo di rinforzi da altre regioni al fine di circoscrivere e domare gli incendi.

In particolare, le fiamme sono divampate lungo la costa ionica, nelle vicinanze del litorale di Ugento, in località masseria Rottacapozza. Qui, sono accorsi oltre ai vigili del fuoco con il Dos e Arif anche cinque squadre della Protezione civile. Il rogo si è diffuso spingendosi dalla collina alla litoranea Torre San Giovanni-Torre Mozza, raggiungendo alcune abitazioni. In questo contesto, è stato necessario procedere all’evacuazione di un residence a Rottacapozza mentre bagnanti e turisti sono stati allontanati da spiagge e case vacanze.

Un vasto incendio è in corso a Torre Mozza, la marina di #Ugento, nel Salento ionico. Le fiamme stanno aggredendo la pineta. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile ed è stato chiesto l’invio di Canadair. #salento #27luglio #Puglia #torremozza #lecce pic.twitter.com/KIIiIJarWE — Libera_informazione_official (@Libera_Info20) July 27, 2023

Altri roghi in Salento

Nel Salento, solo intorno alle 19:30 di giovedì 27 luglio le fiamme che hanno messo a dura prova Torre Mozza e Lido Marini sono state circoscritte.

Altri roghi, poi, sono stati segnalati tra Martignano e Zollino. Potrebbero essere stati causati da inneschi nelle campagne dei residui fuochi d0artificio esplosi per la festa di San Pantaleone, patrono del comune della Grecìa salentina.

Il fuoco, dopo essersi fatto strada per svariati chilometri, è arrivato a un’azienda agricola e, lungo il suo cammino, ha spazzato via alberi e vegetazione spontanea e persino degli ulivi che si trovavano in località Pozzelle, alla periferia di Zollino.

Incendi, poi, sono stati registrati a Marina di Corsano, area situata vicino a uno spazio di circa dieci ettari a macchia mediterranea.

Ancora, a Squinzano, un incendio ha provocato l’interruzione della strada che collega il paese alla superstrada Lecce-Brindisi in entrambi i sensi si marcia.