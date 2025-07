Un vasto incendio sta devastando l’area di Orosei, costringendo le autorità a evacuare residenti di residence e abitazioni nelle zone più a rischio. Per motivi di sicurezza e per facilitare l’intervento dei mezzi di soccorso, è stata chiusa al traffico la statale 125, una delle principali arterie di collegamento della zona. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono impegnati senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la popolazione, mentre cresce la preoccupazione per la rapidità con cui il rogo si sta propagando.

Incendio devastante a Orosei: evacuazioni in corso

Questa mattina un vasto incendio è scoppiato a Sos Alinos, una frazione turistica nel territorio di Orosei. Le fiamme hanno investito un’estesa zona di canneto situata nelle vicinanze delle abitazioni, costringendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza.

Numerose abitazioni e residence sono stati fatti evacuare a causa della densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso l’area, rendendo pericolosa la permanenza. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9, quando quattro squadre di vigili del fuoco provenienti da Nuoro, supportate da dieci mezzi, sono intervenute tempestivamente per arginare il fronte di fuoco e mettere in sicurezza le case minacciate.

Sul posto è stato attivato anche il Centro Operativo Comunale per coordinare le operazioni di soccorso, mentre l’impiego di mezzi aerei, tra cui canadair, supporta gli interventi di spegnimento. Oltre ai vigili del fuoco, operano il Corpo forestale regionale, Forestas, i barracelli e volontari della protezione civile, tutti impegnati nel monitoraggio continuo per evitare che l’incendio si propaghi ulteriormente.

Incendio devastante a Orosei: statale 125 chiusa e misure di sicurezza lungo la costa

L’incendio ha causato la chiusura temporanea in entrambe le direzioni di marcia della strada statale 125 “Orientale Sarda” nel tratto vicino a Orosei, dove Anas, vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Sono state predisposte deviazioni locali per garantire la sicurezza del traffico.

La situazione è resa ancora più critica dal forte vento di maestrale che soffia nella zona orientale della Sardegna, facilitando la rapida espansione del rogo e la dispersione del fumo fino alla rinomata spiaggia di Cala Liberotto. Contestualmente, per l’allerta incendi di livello rosso emessa dalla protezione civile regionale, il Comune di Siniscola ha adottato misure restrittive, disponendo la chiusura al pubblico delle spiagge di Berchida, Capo Comino e della Pineta di Mandras, tutte aree ad alto rischio incendio. Il coordinamento delle attività di emergenza è affidato alla sindaca di Orosei Elisa Farris, che ha attivato il centro operativo comunale per fronteggiare questa emergenza in costante evoluzione.