Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina lungo la strada statale Lucca-Viareggio, a causa di un tir che ha preso fuoco improvvisamente. Le fiamme, alimentate dal carico e dal vento, si sono rapidamente diffuse, minacciando non solo la carreggiata ma anche le aree collinari circostanti.

Paura sulla Lucca-Viareggio, tir in fiamme: il rogo si diffonde anche sulla collina

Oggi, giovedì 24 luglio, intorno alle 16:30, un tir ha preso fuoco sull’autostrada che collega Lucca a Viareggio, in corrispondenza di Bozzano, nel territorio comunale di Massarosa. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di indagine da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le fiamme, originate dal mezzo pesante, si sono propagate alla vegetazione della collina adiacente alla carreggiata, aggravando la situazione.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari dell’antincendio boschivo di Massarosa e la protezione civile, che hanno operato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Per motivi di sicurezza, la Bretella in direzione Viareggio è stata temporaneamente chiusa, provocando rallentamenti e code. Le autorità hanno raccomandato ai residenti di Bozzano e delle aree circostanti di mantenere porte e finestre chiuse per limitare l’esposizione al fumo. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti.