Un vasto incendio sta interessando la zona intorno al villaggio turistico “Volvito”, a Cirò Marina, nel Crotonese. Per precauzione, oltre 180 persone sono state evacuate mentre le autorità locali e i soccorritori sono al lavoro per contenere le fiamme. La situazione è ancora in evoluzione e le misure di sicurezza sono state rafforzate.

Incendio a Cirò Marina, villaggio turistico evacuato: interventi in corso

Un vasto incendio è divampato nelle vicinanze del villaggio turistico “Volvito”, a Cirò Marina, nel Crotonese, costringendo oltre 180 persone a lasciare frettolosamente la struttura. Le fiamme si sono rapidamente propagate nella zona boschiva circostante, suscitando preoccupazione tra residenti e turisti. Le autorità locali hanno prontamente attivato il piano di emergenza, mettendo in campo numerose risorse per gestire la situazione e contenere il rogo.

Incendio a Cirò Marina, villaggio turistico evacuato: traffico interrotto su statale e ferrovia

Le squadre dei vigili del fuoco, supportate dagli operatori di Calabria Verde, stanno operando intensamente per domare l’incendio che si estende per quasi un chilometro. Per garantire la sicurezza di tutti, il Comune di Cirò Marina ha predisposto un centro operativo dedicato al monitoraggio e all’assistenza agli sfollati, allestendo un punto di accoglienza sul promontorio di Madonna di Mare.

Finora non sarebbero stati segnalati feriti né danni agli edifici o alla struttura del villaggio turistico. Tuttavia, l’allerta rimane elevata, poiché le condizioni climatiche, caratterizzate da vento e temperature elevate, potrebbero favorire la riaccensione delle fiamme. Nel frattempo, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto della linea ferroviaria ionica e della strada statale 106, con deviazioni e disagi alla circolazione.